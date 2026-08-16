Украинские мошенники начали использовать имя «Комсомольской правды» для обмана россиян Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Аферисты с Украины начали использовать имя «Комсомольской правды» для обмана россиян. Об этом рассказал военкор Дмитрий Стешин KP.RU в своем канале в Telegram.

«Будьте бдительны. Липовый хохлятский сайт, изображающий «Комсомольскую правду» с адресом KP.RUN, якобы ищет наших пропавших бойцов», — резюмировал журналист в своем сообщении.

Стешин подчеркнул, что обман рассчитан на россиян более старшего возраста. Они чаще всего попадают в подобные ловушки. Сейчас киевский режим «основательно работает» в адрес родственников российских бойцов. Аферисты придумывают новые способы обмана, поэтому нужно быть бдительными и перепроверять всю поступающую информацию, говорит Стешин.

Ранее KP.RU сообщил, что это не первый раз, когда украинские мошенники действуют от имени «Комсомольской правды». Пугающие сообщения родственникам российских военных рассылались и ранее.