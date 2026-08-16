The Sun: американская пенсионерка построила в Техасе деревню для одиноких женщин. Фото: Belkin Alexey/GLOBAL LOOK PRESS

В США пенсионерка Робин Йериан построила в Техасе небольшую деревню, где жилье сдается только женщинам. Стоимость аренды начинается от 450 долларов в месяц, пишет The Sun.

Идея появилась у 71-летней американки после того, как она сама несколько лет прожила в компактном доме. В 2022 году Йериан купила пять акров земли неподалеку от Далласа, потратив на участок 35 тысяч долларов из пенсионных накоплений. Еще около 150 тысяч ушло на прокладку канализации, электричества и водоснабжения, а также обустройство дороги.

На территории разместили 14 площадок для небольших домов. Сейчас в поселении The Bird’s Nest, или «Птичье гнездо», живут 12 женщин старше 52 лет. Большинство из них не замужем, разведены или овдовели.

Желающих поселиться оказалось значительно больше свободных мест. Когда прошлым летом освободилась одна площадка, интерес к ней проявили около 500 человек. Поэтому потенциальных жительниц тщательно отбирают: перед заселением кандидатка должна лично познакомиться с Йериан и остальными женщинами, уже живущими в деревне.

В конце июля в американском штате Монтана турист пронзил себя собственной палкой для ходьбы во время похода в горы. Несмотря на серьезную травму, мужчина отказался ждать спасательный вертолет и самостоятельно начал спуск. Так американец решил сэкономить на дорогостоящей эвакуации.