В Госдуме предложили увеличить цену подарка для учителя перед 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лимит стоимости подарков учителям нужно увеличить до пяти тысяч рублей, так как текущая сумма устарела из-за роста цен. Так считает депутат Госдумы Николай Новичков, свое мнение он выразил в беседе с РИА Новости.

«Смешно уже делать вид, что лимит, установленный много лет назад, соответствует нынешним ценам. Поэтому инициативу по его повышению до пяти тысяч рублей я поддерживаю, это нормальная, разумная сумма», — говорится в сообщении депутата.

Три тысячи рублей — это хороший букет или две коробки конфет, но это предел законного подарка учителю, подчеркнул парламентарий. Также он напомнил, что родителям важно соблюдать этическую умеренность. Подарок учителю — это дань уважения, а не плата за будущие хорошие оценки ученику.

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