В Пермском крае опрокинулся рейсовый автобус, есть пострадавшие Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае опрокинулся рейсовый автобус, семь человек получили травмы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Авария произошла в Березниках. Медицинская помощь понадобилась пятерым взрослым и двум детям. Троих пострадавших с ушибами отправили в травмпункт, еще четверых, включая двух несовершеннолетних, доставили в городскую больницу с предварительно диагностированными черепно-мозговыми травмами.

«Медиками осмотрено семь человек, в том числе двое несовершеннолетних», — рассказал собеседник агентства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства и причины опрокидывания автобуса устанавливаются. В правоохранительных органах подчеркнули, что информация пока носит оперативный характер.

В начале августа в Братске в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 11 человек, в том числе ребенок. Авария произошла при столкновении пассажирского транспорта с самосвалом. Прокуратура взяла на контроль проведение проверки по факту происшествия.