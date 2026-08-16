Мединский: новые учебники по обществознанию будут больше связаны с жизнью Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новые учебники по обществознанию для 9-х и 10-х классов будут теснее связаны с реальной жизнью. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в Max.

Единая государственная линейка начнет использоваться в школах с 1 сентября 2026 года. По словам Мединского, авторы сохранили лучшие элементы прежних пособий, но заметно переработали их содержание.

«Сохранили все лучшее, что было. Актуализировали содержание, сделав его более живым: меньше теории, больше связи с реальной жизнью», — написал помощник президента.

Главным редактором новой линейки учебников стал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. После начала учебного года разработчики рассчитывают получить отзывы о пособиях от педагогов и школьников.

В начале августа в российские регионы уже начали поступать новые государственные учебники по обществознанию для 9-х и 10-х классов. Пособия прошли апробацию более чем в 300 школах страны и вошли в федеральный перечень. В книгах предусмотрены глоссарии и QR-коды со ссылками на официальные государственные ресурсы.