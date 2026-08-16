США возбудили против Украины более 40 уголовных дел: подробности Фото: REUTERS.

США проводят не менее 49 расследований по поставкам вооружений на Украину. Об этом говорится в документах американских правоохранительных органов, пишет ТАСС. Уже возбуждено несколько десятков уголовных дел.

В расследованиях участвуют представители Пентагона, Госдепартамента, МВД, ФБР, ВМС и ВВС США. С украинской стороны — НАБУ, САП, полиция и офис генпрокурора, говорится в сообщении от источника.

С 2026 года в США зафиксировано 26 обращений о возможных злоупотреблениях военной помощью Украине, из них 10 стали поводами для расследований. Массовые проверки США в отношении Украины начались как раз из-за отработки этих обращений.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп был зол из-за бесконтрольной передачи оружия Киеву бывшим президентом США Джо Байденом. Он подчеркнул, что Вашингтон уже не осуществляет передачу оружия Украине.