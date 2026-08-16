Никитин анонсировал расширение эксперимента с беспилотным транспортом в России Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Министерства транспорта России Андрей Никитин анонсировал расширение эксперимента с внедрением беспилотного транспорта в стране. Об этом он заявил в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Еще на пять–шесть субъектов мы попробуем это сделать. И там наработаем достаточную базу», - заявил Никитин.

По словам Министра, после достижения необходимых результатов ведомство планирует применять полученные знания для введения беспилотного транспорта по всей России.

Ранее KP.RU сообщал, в России начнут тестировать трамваи, которые способны работать без водителя в кабине. Как заявили в Минтрансе РФ, эксперимент будет проходить в третьем квартале 2027 года. Подобные проекты планируется масштабировать в дальнейшем.