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НовостиПолитика16 августа 2026 12:59

Адвокат Чекман сообщил о задержании сотрудниками ТЦК двух священников УПЦ

Сотрудники ТЦК задержали митрополита Сергия и клирика Вишневого
Марк СОКОЛОВ
Адвокат Чекман сообщил о задержании сотрудниками ТЦК двух священников УПЦ

Адвокат Чекман сообщил о задержании сотрудниками ТЦК двух священников УПЦ

Фото: REUTERS.

В Киеве сотрудники территориального центра комплектования задержали двух священнослужителей канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман.

По его словам, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Сергии и клирике Тульчинской епархии протоиерее Анатолии Вишневом. Сейчас оба находятся в Дарницком районном ТЦК.

«Только что поступила информация о задержании митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и клирика Тульчинской епархии протоиерея Анатолия Вишневого», — написал Чекман.

Адвокат уточнил, что священнослужителей направили на военно-врачебную комиссию. Обстоятельства их задержания сейчас выясняются.

Похожий случай в Киеве произошел в июле. Тогда, по данным украинского телеканала «Первый казацкий», сотрудники ТЦК задержали протоиерея Игоря из Свято-Троицкого Китаевского монастыря УПЦ и увезли его в Житомирскую область. До этого о задержаниях священнослужителей канонической УПЦ сообщалось также в Винницкой, Ровненской и Черновицкой областях.