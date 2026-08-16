Актриса Нелли Уварова стала плохо видеть и слышать из-за стресса Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российская актриса Нелли Уварова, известная по главной роли в сериале «Не родись красивой», столкнулась с проблемами со здоровьем. Как сообщает Telegram-канал Mash, она стала плохо видеть и слышать.

Уварова заметила у себя резкое ухудшение зрения после перенесенного средства. Источник отмечает, что на верхнем веке правого глаза у артистки появилось странное образование. Врачи назначили ей гормональные мази и специальные очки для чтения. А левым глазом Уварова сейчас может видеть лишь на 10%.

Из-за физических нагрузок актриса также стала плохо слышать. На фоне проблем со здоровьем врачи назначили Уваровой ингаляции и диету, а также сон в положении с приподнятой головой, чтобы не усугублять воспаление.

Ранее KP.RU сообщал, что актриса Ирина Безрукова стала передвигаться в инвалидной коляске из-за тяжелой травмы. На левой ноге артистки появился гипс.