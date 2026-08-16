Дети отравились галлюциногенными грибами: пострадавшие госпитализированы Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Израиле двое детей попали в больницу после отравления шоколадом с галлюциногенными грибами. Об этом пишет портал Ynet.

«Двое детей в возрасте пяти и шести лет были доставлены в отделение неотложной помощи детского медицинского центра Галилеи с сильно расширенными зрачками и галлюцинациями после употребления шоколада, содержащего галлюциногенные грибы, во время семейного отдыха», — отмечается в сообщении от иностранного источника.

При поступлении в больницу детям провели первичное обследование. Состояние стабильно, но есть неврологические симптомы. Из-за риска осложнений обоих детей госпитализировали для наблюдения. Как именно галлюциногенные грибы попали в шоколад, непонятно.

Ранее KP.RU сообщил, что двухлетний ребенок отравился кокаином. Отмечается, что его мать отлучилась всего на несколько минут, в которые малыш употребил запрещенные вещества.