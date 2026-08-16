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НовостиВ мире16 августа 2026 14:23

Welt: удары российских БПЛА стали кошмаром для ВСУ

Удары РФ по военным объектам ВСУ имеют огромный психологический и реальный эффект на Украине
Людмила МИТРОХИНА
Удары российских БПЛА стали кошмаром для ВСУ

Удары российских БПЛА стали кошмаром для ВСУ

Фото: REUTERS.

Корреспондент немецкого телеканала Welt Ибрагим Набар, работающий в Киеве, заявил, что российские беспилотники стали настоящим кошмаром для украинских военных. По его словам, атаки БПЛА происходят настолько стремительно, что у бойцов ВСУ зачастую не остается времени на реакцию.

Журналист отметил, что помимо физической угрозы, дроны оказывают мощное психологическое воздействие на личный состав, находящийся на передовой.

"Иногда нападение происходит так быстро, что даже они (ВСУ. — прим. ред.) уже не успевают среагировать. И эти дроны — настоящий кошмар, огромный психологический фактор там, на передовой, потому что постоянно приходится ожидать, что на тебя нападут", — говорится в сообщении.

ВС России наносят удары по центрам принятия решений, командным пунктам и предприятиям, используемым киевским режимом с натовскими специалистами для поставок комплектующих, разведки и наведения. Об этом неоднократно заявляли в Кремле. Удары ведутся только по военным и околовоенным объектам Украины и в ответ на террористические удары киевского режима по российским регионам.