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НовостиВ мире16 августа 2026 14:34

Полиция Египта задержала россиянина: что сделал турист

Россиянина задержали в Египте за нарушение исламских правил поведения
Людмила МИТРОХИНА
Полиция Египта задержала россиянина: что сделал турист

Полиция Египта задержала россиянина: что сделал турист

Фото: Shutterstock.

Полиция Египта задержала россиянина. Отмечается, что турист нарушил исламские нормы поведения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения посольства РФ в арабской республике.

Инцидент произошел в отеле Renaissance в Шарм-эль-Шейхе. В настоящее время продолжается судебное разбирательство.

«Рассчитываем, что по его итогам с россиянина будут сняты все обвинения, и он сможет благополучно вернуться на родину», — резюмировали сотрудники российского посольства корреспондентам.

Что именно сделал турист, не уточняется. Однако сотрудники консульского агентства находятся в тесном контакте с правоохранительными органами Египта и ознакомлены с деталями дела.

Ранее KP.RU рассказал, что в апреле этого года россиянина арестовали на Кипре. Сообщается, что отдыхающий напал на полицейских.