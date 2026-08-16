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НовостиПроисшествия16 августа 2026 14:47

Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Белгородом увеличилось до 10

10 человек пострадали в результате атаки ВСУ на автобус с работниками предприятия в Ракитянском округе Белгородской области
Мария МАМАЕВА
Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Белгородом увеличилось до 10

Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Белгородом увеличилось до 10

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Число пострадавших, раненых в результате атаки Вооруженных сил Украины на автобус в Белгородской области, увеличился до 10 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального оперативного штаба.

«Количество пострадавших в результате утренней атаки беспилотника на автобус предприятия в Ракитянском округе увеличилось до 10 человек», - сообщает оперштаб.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал гражданский автобус с работниками одного из предприятий в Ракитянском округе Белгородской области. Изначально сообщалось об одном погибшем и девяти раненых.

14 августа Белгород и 11 муниципальных округов региона оказались под ударами ВСУ - киевский режим 122 раза атаковал территорию области. В результате действий Киева погиб один мирный житель, еще 10 человек пострадали.