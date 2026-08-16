Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Белгородом увеличилось до 10 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Число пострадавших, раненых в результате атаки Вооруженных сил Украины на автобус в Белгородской области, увеличился до 10 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального оперативного штаба.

«Количество пострадавших в результате утренней атаки беспилотника на автобус предприятия в Ракитянском округе увеличилось до 10 человек», - сообщает оперштаб.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал гражданский автобус с работниками одного из предприятий в Ракитянском округе Белгородской области. Изначально сообщалось об одном погибшем и девяти раненых.

14 августа Белгород и 11 муниципальных округов региона оказались под ударами ВСУ - киевский режим 122 раза атаковал территорию области. В результате действий Киева погиб один мирный житель, еще 10 человек пострадали.