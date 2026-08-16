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НовостиПолитика16 августа 2026 14:51

Назначения и отставки в ВСУ зависли: Зеленский игнорирует предложения Драпатого

Зеленский месяц не реагирует на кадровые предложения главкома ВСУ Драпатого
Людмила МИТРОХИНА
Главарь киевского режима Владимир Зеленский

Главарь киевского режима Владимир Зеленский

Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский не утвердил ни одного кадрового решения нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Новый главком отстранил людей и назначил врио, но до сих пор никакого окончательного назначения нет», — рассказала украинский парламентарий у себя в Telegram-канале.

В этой связи Безуглая заявила, что новые назначения и отставки в верхушке ВСУ зависли. Также она подчеркнула, что действия Зеленского вызывают вопросы. Не было бы у него плана «назначить фотогеничного актера, который выполняет роль министра обороны». Напомним, в начале августа Драпатый отстранил от должностей шесть генералов и полковника, включая заместителя главнокомандующего ВСУ Андрея Лебеденко.

Ранее KP.RU сообщил, что в последнее время Зеленский начал перетрубацию своей администрации. С середины июля посыпалась череда новых назначений и отсавок. Только вот с некоторыми должностями главарь киевского режима медлит, например, с назначением нового посла США.