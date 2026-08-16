TRT Haber: в Турции полиция изъяла 200 кг золота при обыске у участников секты Фото: REUTERS.

В Турции местная полиция изъяла 200 кг золота в слитках в ходе обысков у участников секты «Сулейманджилар». Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Уточняется, что турецкие правоохранители расследуют дело об отмывании средств ОПГ, во главе которой стоит Алихан Куриш. Обыски проходили у его брата, где были найдены слитки золота на стоимость около 28 млн долларов. При этом источник происхождения драгоценного металла пока не известен.

Как сообщает источник, по решению суда были арестованы 32 фигуранта дела. Еще шесть человек были выпущены под судебный контроль.

Секта «Сулейманджилар» является влиятельным религиозным объединением в Турции. У нее также имеются значительные финансовые ресурсы как в стране, так и за рубежом.

Ранее KP.RU сообщал, что в Турции спецслужбы задержали последнего участника группы террористов, которая готовила покушение на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.