Концерт Филиппа Киркорова в Сочи оказался под угрозой срыва: что случилось

Певец Филипп Киркоров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Концерт Филиппа Киркорова в Сочи оказался под угрозой срыва. Выступление задержалось на час из-за украинских дронов. Об этом рассказал сам вокалист в своем Telegram-канале.

«Сегодня он начался с задержанных самолетов, закрытых аэропортов, с ожидания и тревоги. Зрителей не пускали в зал из-за атак БПЛА. Время шло. Казалось, что обстоятельства делают все, чтобы эта встреча не состоялась», — резюмировал Киркоров у себя в блоге.

Артист поблагодарил поклонников за ожидание. Он подчеркнул, что несмотря ни на что, концерт состоялся. Поклонники дождались выхода звезды на сцену и хорошо провели время.

Ранее KP.RU сообщил, что концерт Xolidayboy в Ставрополе был отменен из-за угрозы атаки вражескими БПЛА. Выступление должно было состояться 20 августа, но его перенесли на год.