Диетолог назвала продукты, помогающие справиться с тревожностью Фото: Shutterstock.

Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что справиться с тревожностью помогают продукты, богатые магнием и витаминами группы B, а также источники омега-3 и полифенолов. Ключевыми продуктами она назвала миндаль, гречку, жирную рыбу, ягоды и темный шоколад. Об этом специалист сообщила Москве 24.

Ранее зарубежные ученые предположили, что экстракт базилика может снижать уровень тревоги благодаря содержащимся в нем линалоолу, эвгенолу и розмариновой кислоте. Однако Залетова отметила, что для подтверждения этого эффекта требуются более масштабные исследования.

По словам врача, расстройства настроения все чаще связывают с хроническим воспалением в организме. Поэтому в рацион стоит включать продукты с антиоксидантами – полифенолами из ягод и темного шоколада, а также омега-3 жирные кислоты из жирной рыбы. Они помогают снижать окислительный стресс и нейровоспаление.

Также важно, чтобы в меню регулярно присутствовали овощи и цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой, которая служит пищей для полезных бактерий в кишечнике. Эти бактерии производят короткоцепочечные жирные кислоты и влияют на выработку нейромедиаторов, в том числе гамма-аминомасляной кислоты, обладающей успокаивающим эффектом. Кроме того, магний и витамины группы B служат строительными блоками для синтеза серотонина и дофамина.

Наибольшее количество магния содержится в растительной пище: миндале, кешью, тыквенных семечках, фасоли, нуте, чечевице, сое, а также в гречке, овсянке, буром рисе и зеленых листовых овощах – шпинате, петрушке и брокколи. Витамин B12 есть только в продуктах животного происхождения – молочке, печени, мясе, рыбе и яйцах. B9 можно получить из зеленых овощей, бобовых, цитрусовых и печени, а B6 – из бананов, орехов, картофеля, зеленых бобов и птицы.

Залетова подчеркнула, что для душевного равновесия важно соблюдать здоровую диету и сокращать количество ультрапереработанных продуктов – они увеличивают риск тревоги на 48%. При этом питание является лишь поддерживающим фактором и не может заменять лечение, назначенное врачом.