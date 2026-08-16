CNN: в Эквадоре «корабль-призрак» атаковал два рыболовных судна

В Эквадоре «корабль-призрак» атаковал два рыболовных судна Фото: REUTERS.

Неизвестный корабль атаковал и задержал два эквадорских рыболовных судна. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Рыболовные суда La Negra Francisca Duarte II и Don Maca атакованы БПЛА со взрывчаткой. Экипажи задержаны вооруженными людьми с синего судна, названного «кораблем-призраком». Люди на судне говорили на английском, некоторые носили нашивки с флагом США.

Неизвестные передали рыбаков береговой охране Сальвадора, утверждая, что те потерпели кораблекрушение. В CNN подчеркнули, что власти США отказались комментировать происходящее.

Ранее KP.RU сообщил, что корабль-призрак сел на мель в Нью-Джерси. Инцидент произошел в 2025 году, отмечается, что судно имело небольшие повреждения. Более того, на его борту не находились люди.