Россиянка получила штраф из-за большой груди: подробности Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Девушку из Красноярска оштрафовали за непристёгнутый ремень безопасности, который не заметила дорожная камера из-за большой груди. Об этом сообщает Life.

«Мамочка двух малышей ехала вместе с мужем: она была пристегнута, но, согнувшись, сидела в телефоне. Камера зафиксировала "нарушение". Супругам пришел штраф якобы за то, что пассажирка ехала без ремня», — отмечается в публикации.

Россиянка попыталась оспорить решение, но ведомство попросило ее предоставить доказательства невиновности. Таким образом, супруги были вынуждены оплатить штраф. Однако после предоставления соответствующих фотографий от россиянки с завидным размером груди, штраф был аннулирован.

Ранее KP.RU сообщил, что россиянам сайт «Госуслуги» разослал штрафы пятилетней давности. Однако нужно отметить, что бланки были пустые, в графе «сумма» не значилось ничего.