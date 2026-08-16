Глава МИД Польши Сикорский предложил создать Европейский легион с военными ВСУ Фото: REUTERS.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал создать Европейский легион, в который будут привлечены ветераны ВСУ. Слова дипломата приводит издание Kathimerini.

Как заявил Сикорский, Евросоюз сейчас нуждается в более тесной военной интеграции, что позволит региону быстрее реагировать на различные угрозы.

«Мы не можем обращаться к Вашингтону каждый раз, когда у нас во дворе вспыхивает пожар», - отметил глава польского МИД.

По словам Сикорского, речь идет о создании постоянных вооруженных сил, в состав которых должны войти «опытные профессионалы» со всей Европы. В том числе, заявил дипломат, участники боевых действий из ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал, что в МИД России предупредили о милитаризации Евросоюза. Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, ЕС изменил свою сущность, перестав быть мирным экономическим проектом.