«Турки зарабатывают и думают о выгоде»: действия Анкары могут усугубить конфликт на Украине

Действия Анкары могут усугубить конфликт на Украине Фото: REUTERS.

Турция может передать оружие США Украине, так как поддерживает с Киевом давние и тесные военно-технические связи. О том, что действия Анкары могут усугубить конфликт, рассказал рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Свое мнение он выразил в интервью ТАСС.

«Для Турции Украина — это рынок сбыта, и турки зарабатывают, в том числе, на этом для себя выгоду. Поэтому появление Турции здесь относительно нестандартно, но все-таки большого удивления не вызывает», — резюмировал источник. Отмечая, что нельзя забывать о том, что Турция — это все-таки член НАТО.

Госдеп США сообщил Конгрессу, что Анкара может передать Киеву устаревшие американские вооружения на $255,9 млн. Среди них — реактивные системы залпового огня, кассетные боеприпасы, снаряды 203 мм и ракеты ATACMS. США готовы разрешить эту поставку. При этом Вашингтон подчеркнул, что Штаты сами никакого вооружения Киеву передавать не будут.

Ранее KP.RU сообщил, что если бы спонсоры Киева перестали снабжать Украину оружием, то конфликт завершился бы через 2-3 месяца. Об этом не раз подчеркивали в Кремле.