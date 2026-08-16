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НовостиОбщество16 августа 2026 16:35

Срывай с плодоножкой и не мой: эксперт раскрыла секреты хранения помидоров

Эксперт Союза садоводов России Воронова поделилась способом сохранить свежесть помидоров
Мила ГЕНЬ
Эксперт Союза садоводов России Воронова поделилась способом сохранить свежесть помидоров

Эксперт Союза садоводов России Воронова поделилась способом сохранить свежесть помидоров

Фото: Shutterstock.

Чтобы помидоры как можно дольше оставались свежими после сбора, их важно срывать с плодоножкой и ни в коем случае не протирать. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. В этом году дачники столкнулись с проблемой обильного, но быстро портящегося урожая, и специалист дала несколько простых, но эффективных советов.

По словам Вороновой, собирать помидоры лучше в ясную погоду ближе к середине дня, когда плоды уже просохли после ночной росы. Нельзя срывать овощи после полива, а также мыть или протирать их перед закладкой на хранение – это стирает естественный защитный слой, который предохраняет плоды от порчи. Важно не допускать перезревания: помидоры, которые только что покраснели, хранятся дольше, чем те, что висели на кусте лишние дни. Недозревшие плоды дозреют уже в корзине, но вкус у них будет хуже.

Эксперт подчеркнула, что помидоры надо срывать вместе с плодоножками – так они лежат дольше. Укладывать их следует в один слой в корзину или коробку и убирать в прохладное, темное и сухое место. Регулярно нужно проверять урожай и сразу убирать подгнившие плоды, иначе они могут заразить все остальные.

Лучше всего хранятся мелкие сорта – черри и «дамские пальчики». А крупные томаты эксперт советует сразу пускать в переработку, поскольку максимальный срок их хранения не превышает 10 дней.