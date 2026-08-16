Срывай с плодоножкой и не мой: эксперт раскрыла секреты хранения помидоров

Эксперт Союза садоводов России Воронова поделилась способом сохранить свежесть помидоров Фото: Shutterstock.

Чтобы помидоры как можно дольше оставались свежими после сбора, их важно срывать с плодоножкой и ни в коем случае не протирать. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. В этом году дачники столкнулись с проблемой обильного, но быстро портящегося урожая, и специалист дала несколько простых, но эффективных советов.

По словам Вороновой, собирать помидоры лучше в ясную погоду ближе к середине дня, когда плоды уже просохли после ночной росы. Нельзя срывать овощи после полива, а также мыть или протирать их перед закладкой на хранение – это стирает естественный защитный слой, который предохраняет плоды от порчи. Важно не допускать перезревания: помидоры, которые только что покраснели, хранятся дольше, чем те, что висели на кусте лишние дни. Недозревшие плоды дозреют уже в корзине, но вкус у них будет хуже.

Эксперт подчеркнула, что помидоры надо срывать вместе с плодоножками – так они лежат дольше. Укладывать их следует в один слой в корзину или коробку и убирать в прохладное, темное и сухое место. Регулярно нужно проверять урожай и сразу убирать подгнившие плоды, иначе они могут заразить все остальные.

Лучше всего хранятся мелкие сорта – черри и «дамские пальчики». А крупные томаты эксперт советует сразу пускать в переработку, поскольку максимальный срок их хранения не превышает 10 дней.