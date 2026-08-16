Пьер де Голль: Лидеры стран ЕС утратили моральную ответственность Фото: REUTERS.

Лидеры стран Европейского союза утратили моральную ответственность, которую им необходимо восстановить. Об этом в беседе с РИА Новости заявил Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля.

«В Европе необходимо заново определить роль суверенных государств. Необходимо также восстановить моральную и интеллектуальную ответственность каждого лидера», - отметил он.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на беспомощность, которую Евросоюз демонстрирует введением санкций против России. Дипломат указала, что они уже давно не работают, однако ЕС продолжает придерживаться этого курса.

Как заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, когда-то созданный мирный экономический проект изменил свою сущность и теперь активно милитаризируется.