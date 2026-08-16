Спасатели отказались подниматься к телу Наговициной: альпинистка навечно останется в горах Киргизии

Альпинистка Наталья Наговицина Фото: личная страница путешественницы Фото: СОЦСЕТИ.

Спасатели не могут подняться к телу Натальи Наговициной на пик Победы из-за отсутствия гарантий безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики.

Из-за этого спасатели отказались от операции по спуску тела альпинистки. Она навечно останется в горах Киргизии. Также они пояснили, что в месте, где стоит палатка Наговициной, постоянно меняется погода. Восхождение на этот участок очень рискованное.

«Решение о проведении работ принимается с обязательной оценкой риска для жизни и здоровья самих специалистов», — отмечается в ведомстве.

Напомним, 12 августа 2025 года альпинистка Наговицына повредила ногу на высоте 7,2 тысячи метров на пике Победы. Из-за плохих погодных условий прийти ей на помощь не удалось. Причем при попытке спустить пострадавшую альпинистку один из спасателей погиб. К концу августа альпинистку признали пропавшей без вести, а спасательную операцию прекратили. Отмечается, что Наговицина к этому времени уже давно перестала выходить из своей палатки, хотя раньше подавала признаки жизни дрону, который можно было поднять на эту высоту.