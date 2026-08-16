Болотная ягода пошла: агроном назвал самые клюквенные места Подмосковья Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В подмосковных лесах и болотах скоро начнется сезон сбора клюквы – в этом году урожай ожидается богатым благодаря дождливому началу лета и теплому августу. О лучших местах для тихой охоты и сроках созревания ягоды рассказал агроном Сергей Козлов в беседе с REGIONS.

По словам эксперта, первые зрелые ягоды появятся уже в конце августа, однако основной сбор лучше отложить на первую половину сентября. Клюква краснеет постепенно, и если подождать пару недель после начала окрашивания, ягода станет более крупной, сочной, наберет сахар и будет лучше переносить транспортировку. Сроки могут сдвигаться в зависимости от погоды – если конец августа будет теплым, созревание начнется раньше.

Самыми богатыми клюквенными местами агроном назвал Шатурский, Егорьевский, Талдомский и Орехово-Зуевский округа, а также торфяники в Лотошинском округе и на севере Московской области. Главное правило – не собирать ягоду вдоль дорог и на осушенных болотах, а выбирать природные участки с высокой влажностью, где клюква обычно крупнее и растет целыми полянами.

Козлов посоветовал отправляться в лес в непромокаемой обуви, брать с собой воду и корзину или ведро. Полиэтиленовые пакеты лучше не использовать – в них ягода быстрее мнется и пускает сок.