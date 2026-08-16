В США мопс по кличке Джинни Лу выиграла конкурс на самую уродливую собаку в мире

Джинни Лу смогла завоевать звание самой уродливой собаки с четвертой попытки Фото: EAST NEWS.

В Соединенных Штатах прошел конкурс на самую уродливую собаку в мире. Как сообщает издание New York Post, победу в состязании одержала шестилетний мопс по кличке Джинни Лу.

«Мопса с высунутым языком Джинни Лу короновали на ежегодном конкурсе в округе Сонома 14 августа», - говорится в материале.

Уточняется, что победу в конкурсе Джинни Лу смогла одержать только с четвертой попытки. У собаки всегда высунут язык, который торчит из пасти, а глаза выпучены и уходят немного в сторону. За победу в конкурсе хозяева Джинни Лу получили пять тысяч долларов.

Мопс попал в США из Южной Кореи четыре года назад - ее забрали с рынка собачьего мяса. Сейчас хозяева Джинни Лу возят ее в хосписы и школы, рассказывая о пользе спасение собак из ужасных условий.

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