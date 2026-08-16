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НовостиПолитика16 августа 2026 17:43

Силы ПВО сбили 72 беспилотника ВСУ над регионами России за день

Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей
Мария МАМАЕВА
Силы ПВО сбили 72 беспилотника ВСУ над регионами России за день

Силы ПВО сбили 72 беспилотника ВСУ над регионами России за день

Фото: REUTERS.

Российские средства противовоздушной обороны сбили 72 беспилотника Вооруженных сил Украины над регионами России в течение дня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ в воскресенье, 16 августа.

«В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в заявлении ведомства.

Дроны были ликвидированы над территорией Курской, Белгородской, Брянской областей, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.