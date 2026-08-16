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НовостиВ мире16 августа 2026 17:59

На Украине мужчину со зрением минус 14 признали годным к службе в ВСУ

В Тернополе врачи признали годным к службе в ВСУ украинца с высокой степенью близорукости, несмотря на противопоказания
Мария МАМАЕВА
На Украине мужчину со зрением минус 14 признали годным к службе в ВСУ

На Украине мужчину со зрением минус 14 признали годным к службе в ВСУ

Фото: REUTERS.

На Украине медкомиссия в военкомате признала годным к службе в ВСУ мужчину со зрением минус 14. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Тернополе военные врачи признали годным к военной службе местного жителя со зрением минус 14», - говорится в сообщении.

Источник отмечает, что такая степень близорукости относится к высокой и считается патологической, поэтому повышенные физиологические нагрузки при ее наличии категорически запрещены. Несмотря на это, врачи признали украинца годным к службе.

Ранее KP.RU сообщал, что на Украине мобилизовали несколько местных жителей предпенсионного возраста с психическими расстройствами, в том числе с амнезией. Украинцы пропали без вести под Черниговом.