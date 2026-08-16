Жена писателя Акунина* Эрика Чхартишвили умерла в Британии. Фото: Николай Галкин/ТАСС

В Великобритании умерла Эрика Чхартишвили, жена писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили*). Об этом сообщает издание Zima Magazine.

Согласно источнику, причиной смерти женщины стала тяжелая болезнь, с которой она боролась в последнее время. Других подробностей не приводится.

Эрика Чхартишвили была второй супругой Акунина*. Пара поженилась в 1986 году и прожила в браке почти 40 лет. Она принимала участие в корректуре и редактировании всех книг писателя, а также являлась его личным литературным агентом.

Ранее KP.RU сообщал, что в возрасте 36 лет умерла журналист, эколог и общественный деятель Аида Леванова. Она страдала от крайне редкой и агрессивной формы лимфомы.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признан иностранным агентом.