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НовостиВ мире16 августа 2026 19:16

ВСУ оборудовали минометные позиции во дворах жилых домов в Краматорске

Киевский режим разместил минометы во дворах жилых домов в Краматорске, где остаются мирные жители
Мария МАМАЕВА
ВСУ оборудовали минометные позиции во дворах жилых домов в Краматорске

ВСУ оборудовали минометные позиции во дворах жилых домов в Краматорске

Фото: REUTERS.

Боевики Вооруженных сил Украины оборудовали позиции с минометами во дворах жилых домов в Краматорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Жители Краматорска сообщают, что в квартале Веселый (южная окраина города) украинские националисты оборудовали минометные позиции во дворах жилых домов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в домах, где ВСУ разместили минометы, все еще остаются мирные жители.

Ранее KP.RU сообщал, что власти киевского режима готовятся к сдаче Краматорска и Дружковки Вооруженным силам России. Из города уже ускоренными темпами вывозят архивы и ценное имущество в Закарпатскую область, куда также могут направиться лояльные Киеву чиновники.