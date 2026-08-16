ВСУ оборудовали минометные позиции во дворах жилых домов в Краматорске Фото: REUTERS.

Боевики Вооруженных сил Украины оборудовали позиции с минометами во дворах жилых домов в Краматорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Жители Краматорска сообщают, что в квартале Веселый (южная окраина города) украинские националисты оборудовали минометные позиции во дворах жилых домов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в домах, где ВСУ разместили минометы, все еще остаются мирные жители.

Ранее KP.RU сообщал, что власти киевского режима готовятся к сдаче Краматорска и Дружковки Вооруженным силам России. Из города уже ускоренными темпами вывозят архивы и ценное имущество в Закарпатскую область, куда также могут направиться лояльные Киеву чиновники.