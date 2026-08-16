Трамп разрешил привлекать частные компании к кибероперациям США за рубежом Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп разрешил привлекать частные компании к наступательным кибероперациям Штатов за границей. Глава Белого дома подписал меморандум, позволяющий применять данную инициативу.

Уточняется, что в рамках принятого документа американские правоохранительные органы получили полномочия для применения киберинструментов против преступных групп за рубежом. Компании смогут проникать в системы для сбора информации, разрушая инфраструктуру злоумышленников изнутри. Все это будет происходить под контролем федерального правительства США.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп привел США к критическому истощению стратегических арсеналов страны. Пентагон израсходовал почти все запасы высокоточных наступательных ракет из-за желания американского президента вести войну с Ираном.