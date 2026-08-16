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НовостиВ мире16 августа 2026 19:37

Власти Ирана назначили награду за каждого пленного или убитого военного США

Иран объявил награду в 30 тысяч долларов за каждого убитого или взятого в плен военного США
Мария МАМАЕВА
Власти Ирана назначили награду за каждого пленного или убитого военного США

Власти Ирана назначили награду за каждого пленного или убитого военного США

Фото: REUTERS.

В Иране назначили награду в размере 30 тысяч долларов за каждого пленного или убитого военнослужащего США в случае вторжения американской армии на территорию страны. Об этом заявил командующий армии Ирана Амир Хатами.

«Лицу, убившему или захватившему в плен американского солдата, армия Ирана вручит вознаграждение в размере 30 000 долларов США», - приводит слова Хатами иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Как подчеркнул командующий армии Ирана, в этом случае двойное вознаграждение могут получить иранские женщины. Оружие, которым будут ликвидированы военные США, иранские власти также готовы выкупить за двойную оплату.

Ранее KP.RU сообщал, что три иранских летчика, чьи истребители Су-24 были сбиты в ходе боевого вылета, оказались в плену в Катаре. Генштаб ВС Ирана направил обращение в Международный комитет Красного Креста с призывом как можно скорее посетить пленных.