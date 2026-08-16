NZZ: Германии грозит переход к милитаризму и национализму Фото: REUTERS.

В связи с масштабным перевооружением Германии грозит переход к милитаризму и национализму, если страна займет доминирующее положение в Европе. Об этом пишет издание Neue Zurcher Zeitung, ссылаясь на историка Лиану Фикс.

Как указано в статье, ФРГ может существенно нарастить военную мощь в ближайшие несколько лет, в том числе начать создавать ядерное оружие.

«Этого может оказаться достаточно, чтобы изменить дискурс в Германии и направить политику в сторону милитаризма и национализма», - говорится в материале.

Как считает Фикс, это может произойти, если участие в правительстве будет принимать партия «Альтернатива для Германии». В этом случае АдГ может отказаться от интеграции Германии в НАТО и ЕС, сосредоточившись на вытеснении США из Европы и договоренностях с Россией.

Ранее KP.RU сообщал, что в МИД РФ указали на милитаризацию Германии. Как заявил замглавы министерства Дмитрий Любинский, такой курс может стать причиной дестабилизации всей Европы.