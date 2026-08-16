Дроны ВСУ атаковали ДНР, погиб один человек и ранены 10 Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В результате обстрелов со стороны ВСУ на территории ДНР погиб один мирный житель, еще 10 человек пострадали. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

«... В результате чего двое сотрудников МЧС России получили ранения и были госпитализированы. Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1995 г. р., пострадала его дочь, девочка 2021 г. р», — написал Пушилин в «Максе».

По уточненным данным главы ДНР, жертвами атак стали еще несколько человек. Ранения средней тяжести получили: мужчина 1987 г. р. в Мироновском (Дебальцево), мужчина 1962 г. р. в Горняке, мужчина 1982 г. р. в Центрально-Городском районе Горловки, мужчина 1970 г. р. в Никитовском районе Горловки, мужчина 1954 г. р. в Ялынском, а также мужчина 2003 г. р. на трассе Донецк — Пески. Тяжелое ранение в Горняке получила женщина 1965 г. р.

Разрушения и повреждения также зафиксированы в Горловке, Дебальцево, Ясиноватском, Новоазовском, Амвросиевском и Шахтерском округах. В их числе — два жилых дома, объект инфраструктуры, машина МЧС, три грузовика и две легковушки.

Напомним, что с вечера 15 августа до 6:30 16 августа в сторону Московского региона летели около 600 БПЛА. Из них 201 беспилотник был уничтожен в Московском регионе.