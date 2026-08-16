Sky News: Иран мог использовать приложение Strava для сбора данных о военных США Фото: REUTERS.

Иран мог использовать фитнес-приложение Strava для сбора данных о военнослужащих США на базах на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Согласно источнику, Вооруженные силы Ирана могли использовать открытую информацию сервиса, предназначенного для записи тренировок. Американские солдаты публиковали данные в приложении под настоящими именами. Так иранская сторона собирала сведения об их распорядке дня и перемещении на авиабазах.

Как указал телеканал, ранее Иран нанес удар по казармам на авиабазе Муваффак ас-Салти в Иордании, где незадолго до атаки военные США делали пробежки в одном и том же месте.

Ранее KP.RU сообщал, что руководство Ирана назначило награду в размере 30 тысяч долларов за каждого взятого в плен или убитого военнослужащего США. Оружие, которым будут ликвидированы американские солдаты, власти также готовы выкупить за двойную оплату.