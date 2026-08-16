Подполковник Боссхард объяснил, для чего Украине нужны атаки дронов на Россию Фото: REUTERS.

Киев атаками беспилотников по территории России преследует цель отвлечь внимание от неудач ВСУ. Об этом заявил подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

"Атаки дронов на российскую территорию призваны отвлечь внимание от поражений Украины, я не ожидаю, что они позволят достичь какого-либо конкретного военного преимущества", - сказал он для ТАСС.

Боссхард не исключил, что усиление атак может быть связано и с попытками Киева сорвать возможное возобновление мирных переговоров. По его словам, Украина находится во все более сложной военной ситуации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что рано или поздно Украина утратит западные земли. Он отмечал, что специальная военная операция закончится победой России. Глава государства подчеркивал, что у него нет сомнений ни на одну секунду.