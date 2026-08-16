Кедми: Европа идет на переговоры с Россией только после болезненного опыта Фото: REUTERS.

При нынешней позиции европейских стран рассчитывать на полноценные переговоры по Украине сложно. Об этом заявил экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми в интервью YouTube-каналу "Поглед".

Эксперт уточнил, для результативного диалога необходима готовность обеих сторон к переговорам. При этом он считает, что Европа, оказывающая существенное влияние на Киев, не изменила своего отношения к России и украинскому конфликту.

Кедми отметил, что Запад начинает проявлять готовность к диалогу только после столкновения с реальными рисками и негативными последствиями своих действий. По его словам, без такого опыта рассчитывать на полноценные переговоры практически невозможно.

Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что именно государства ЕС инициировали дистанцирование от России после начала украинского конфликта. Он добавил, что Москва сохраняет открытость к возобновлению экономического сотрудничества с европейцами.