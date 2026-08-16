В Краснодарском крае грузовик протаранил машины на АЗС, один человек погиб. ФОТО: скриншот из видео в соцсетях

В Краснодарском крае фура протаранила скопление машин на АЗС. Об этом пишет «КП-Кубань».

По свидетельствам очевидцев, грузовик на высокой скорости врезался в автозаправочную станцию, расположенную на трассе Усть-Лабинск – Белореченск, недалеко от аула Хатукай. По предварительной информации, в результате инцидента погиб один человек. Также пострадали двое — юноша 18 лет и подросток 15 лет, их госпитализировали.

На месте происшествия организована работа полицейских и медиков. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет «КП-Краснодар».

Как ранее сообщал «КП-Санкт-Петербург», на КАД произошло смертельное ДТП с участием трех машин: «Газель Некст» столкнулась с двумя грузовиками.

Кроме этого, крупное ДТП произошло в Одинцовском округе Подмосковья, где столкнулись фура и маршрутка. В результате аварии погибли два человека, количество раненых достигло 21.