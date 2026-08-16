Россиянам перечислили регионы с самыми высокими зарплатами

ЯНАО возглавил рейтинг регионов по уровню зарплат в России Фото: Ольга ЮШКОВА.

Более 50% сотрудников в пяти северных регионах России имеют доходы выше среднего уровня по стране. Средняя зарплата составляет 108 тысяч рублей. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Первое место рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там 65,8% работников получают зарплату выше средней по стране. Эксперты связывают высокий показатель с развитой нефтегазовой отраслью региона.

Вторую строчку заняла Магаданская область с показателем 57,2%. На третьем месте расположился Чукотский автономный округ, где доля работников с высокими зарплатами составила 56,5%.

Далее в рейтинге расположились Ненецкий автономный округ (52,7%) и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (50,1%). Схожие результаты этих регионов эксперты объясняют общей направленностью экономики на добычу природных ресурсов.

Ранее KP.RU сообщал о двух основных факторах увеличение зарплат в России в 2026-2027 годах. Среди них: рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадров.

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