Бывший футболист года на Украине внесен в базу «Миротворца»

Чемпиона СССР 1990 года по футболу Ахрика Цвейбу внесли в базу «Миротворца» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ахрик Цвейба, чемпион СССР 1990 года в составе киевского «Динамо», экс-игрок сборных Украины и России, был внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Соответствующая запись появилась на страницах ресурса.

Бывшего спортсмена обвиняют в «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в «оказании поддержки в ходе специальной военной операции».

59-летний Цвейба является чемпионом и обладателем Кубка СССР 1990 года в составе киевского «Динамо». Он также играл за «Динамо» (Сухум, Тбилиси, Москва), «Аланию» и «Уралан». Выступал за сборную СССР, в 1992 году играл на Евро в составе СНГ, затем провел матч за Украину и 8 — за Россию. В 1991 году он стал первым обладателем титула «Футболист года на Украине».

Накануне база экстремистского украинского сайте также пополнилась именем Збигнева Богуцкого. Руководителя канцелярии президента Польши обвинили в «разжигании межнациональной и межконфессиональной вражды», а также в привитии полякам неприязни к украинцам.