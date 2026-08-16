Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире16 августа 2026 22:48

В Турции изъяли 200 кг золотых слитков по делу о секте "Сулейманджилар"

Золото на 1,3 млрд лир нашли при обысках по делу лидера секты Куришема
Мария ПАНЮТИНА
В Турции изъяли 200 кг золотых слитков по делу о секте "Сулейманджилар"

В Турции изъяли 200 кг золотых слитков по делу о секте "Сулейманджилар"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В Турции в рамках расследования дела об ОПГ, связанной с лидером религиозной секты "Сулейманджилар" Алиханом Куришем, правоохранители обнаружили 200 кг золотых слитков неизвестного происхождения. Об этом сообщает Turkiye.

По данным издания, золото нашли во время обыска у находящегося в розыске брата лидера группировки Хильми Туна Куришема. Предварительно, стоимость изъятых слитков составляет около 1,347 млрд турецких лир.

Суд ранее постановил заключить под стражу 32 подозреваемых, среди которых оказался Алихан Куриш. Еще шесть фигурантов были отпущены под судебный контроль. Во время первых обысков было обнаружено 20 единиц незарегистрированного оружия.

Как сообщал KP.RU, на востоке Турции произошла стрельба в средней школе. В результате происшествия погибли один преподаватель и трое учеников. Позже турецкая полиция задержала 411 человек за распространение негативного контента в соцсетях о стрельбе.