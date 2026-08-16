В Турции изъяли 200 кг золотых слитков по делу о секте "Сулейманджилар" Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В Турции в рамках расследования дела об ОПГ, связанной с лидером религиозной секты "Сулейманджилар" Алиханом Куришем, правоохранители обнаружили 200 кг золотых слитков неизвестного происхождения. Об этом сообщает Turkiye.

По данным издания, золото нашли во время обыска у находящегося в розыске брата лидера группировки Хильми Туна Куришема. Предварительно, стоимость изъятых слитков составляет около 1,347 млрд турецких лир.

Суд ранее постановил заключить под стражу 32 подозреваемых, среди которых оказался Алихан Куриш. Еще шесть фигурантов были отпущены под судебный контроль. Во время первых обысков было обнаружено 20 единиц незарегистрированного оружия.

Как сообщал KP.RU, на востоке Турции произошла стрельба в средней школе. В результате происшествия погибли один преподаватель и трое учеников. Позже турецкая полиция задержала 411 человек за распространение негативного контента в соцсетях о стрельбе.