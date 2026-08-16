МИД Греции обвинил Турцию в нарушении международного права из-за новых указов

МИД Греции обвинил Турцию в нарушении международного права Фото: REUTERS.

МИД Греции заявил, что новые морские парки, созданные Турцией по указу президента Реджепа Эрдогана, нарушают международное право и затрагивают греческий континентальный шельф.

Анкара учредила зоны "Фетхие-Каш" в Восточном Средиземноморье и "Кузей Эге" в северной части Эгейского моря. Афины утверждают, что территории выходят за пределы турецких вод.

Как отметил МИД Греции, ни одно государство не может в одностороннем порядке создавать охраняемые морские зоны в международных водах. Новые меры не меняют правовой статус спорных акваторий, но ухудшают отношения между двумя странами.

Спор между Турцией и Грецией связан с разделом морских зон и континентального шельфа. Афины выступают за расширение территориальных вод до 12 морских миль, тогда как Анкара считает такой шаг недопустимым.

Ранее KP.RU сообщал, что в Греции возобновили судоходство по Коринфскому каналу. Он был закрыт после серии камнепадов и оползней. Восстановительные работы шли более семи месяцев. В ходе них укрепили склоны и провели очистку русла.