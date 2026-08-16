В Одессе сотрудники ТЦК залили газом недовольных насильственной мобилизацией

Фото: REUTERS.
В Одессе сотрудники территориального центра комплектования распылили газовый баллончик в людей, которые пытались помешать задержанию мужчины для мобилизации. Об этом сообщает "Страна".
По данным издания, инцидент произошел у входа в жилой комплекс. На опубликованных кадрах видно, как один из сотрудников военкомата силой удерживает женщину за руку и тащит ее по дороге.
Женщина пыталась помешать автомобилю с мужчиной покинуть место происшествия, уточняет газета. Окружающие пытались вмешаться в ситуацию, после чего сотрудники ТЦК применили газовый баллончик.
Ранее бывший пресс-секретарь киевского главаря Юлия Мендель сообщала, что сотрудники ТЦК относятся к украинцам как к добыче. По ее словам, принудительная мобилизация превратилась в отвратительные нарушения прав человека и средневековую жестокость.