В Одессе сотрудники ТЦК залили газом недовольных насильственной мобилизацией Фото: REUTERS.

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования распылили газовый баллончик в людей, которые пытались помешать задержанию мужчины для мобилизации. Об этом сообщает "Страна".

По данным издания, инцидент произошел у входа в жилой комплекс. На опубликованных кадрах видно, как один из сотрудников военкомата силой удерживает женщину за руку и тащит ее по дороге.

Женщина пыталась помешать автомобилю с мужчиной покинуть место происшествия, уточняет газета. Окружающие пытались вмешаться в ситуацию, после чего сотрудники ТЦК применили газовый баллончик.

Ранее бывший пресс-секретарь киевского главаря Юлия Мендель сообщала, что сотрудники ТЦК относятся к украинцам как к добыче. По ее словам, принудительная мобилизация превратилась в отвратительные нарушения прав человека и средневековую жестокость.