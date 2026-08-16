Создатель ЕГЭ высказался об отмене экзамена в России

Cоздатель ЕГЭ Филиппов выступил против отмены экзамена Фото: Ольга ЮШКОВА.

Отмена ЕГЭ в России создаст только лишние сложности для абитуриентов. Так, выпускникам придется лично приезжать в университеты и сдавать внутренние вступительные испытания. Об этом заявил один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов.

«Проблема в стране, когда появилось много стобалльников, она есть. Но это не означает, что надо, как некоторые предлагают, отменять ЕГЭ, потому что это, конечно, очень резко ухудшит состояние многих школьников и их семей», — пояснил он для РИА Новости.

Филиппов напомнил, что ЕГЭ позволяет поступать в несколько вузов сразу, а без него абитуриентам придется ездить по вузам и сдавать внутренние экзамены.

До этого в Госдуме призвали отменить ЕГЭ. Однако в Рособрнадзоре подчеркнули, что альтернатива Единому государственному экзамену может появиться только через 10 лет.