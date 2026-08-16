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НовостиПолитика16 августа 2026 23:33

На Купянском направлении опознали останки десяти колумбийских наемников

В Харьковской области идентифицировали останки колумбийцев из состава "Хартии"
Мария ПАНЮТИНА
На Купянском направлении опознали останки десяти колумбийских наемников

На Купянском направлении опознали останки десяти колумбийских наемников

Фото: REUTERS.

Останки десяти граждан Колумбии, служивших в составе ВСУ, были идентифицированы на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, погибшие входили в состав 23-го штурмового полка "Руг" 13-й бригады нацгвардии Украины "Хартия". Останки были обнаружены после боевых действий с участием 68-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Представитель силовых структур уточнил, что родственники погибших получают информацию о судьбе своих близких через российские ресурсы.

Ранее KP.RU сообщал, что в боевых действиях на стороне украинской армии участвуют наемники более чем из 70 стран мира. Глава СК России Александр Бастрыкин отметил, что "солдатами удачи" движет желание заработать легкие деньги.