На Купянском направлении опознали останки десяти колумбийских наемников Фото: REUTERS.

Останки десяти граждан Колумбии, служивших в составе ВСУ, были идентифицированы на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, погибшие входили в состав 23-го штурмового полка "Руг" 13-й бригады нацгвардии Украины "Хартия". Останки были обнаружены после боевых действий с участием 68-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Представитель силовых структур уточнил, что родственники погибших получают информацию о судьбе своих близких через российские ресурсы.

Ранее KP.RU сообщал, что в боевых действиях на стороне украинской армии участвуют наемники более чем из 70 стран мира. Глава СК России Александр Бастрыкин отметил, что "солдатами удачи" движет желание заработать легкие деньги.