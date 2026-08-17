США вывели последний авианосец из Азии для переброски на Ближний Восток Фото: REUTERS.

В ближайшее время к восточному побережью Средиземного моря отправится авианосец USS George Washington. Он сменит USS Abraham Lincoln, находящийся в регионе с января. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Этот авианосец сыграл ключевую роль в американской операции "Эпическая ярость" (Epic Fury), а также участвовал в блокаде иранских портов», — говорится в сообщении.

Авианосец Abraham Lincoln находился более 250 суток в море, из которых 200 — без портовых стоянок. Это стало рекордным показателем для непрерывного пребывания в море.

Однако рекордно долгое плавание насторожила конгресс США. Сенатор Ричард Блюменталь направил запрос в Пентагон, чтобы выяснить, в каких условиях несут службу члены экипажа, и особо попросил доложить о психологическом здоровье моряков на борту Abraham Lincoln.

Как ранее писал KP.RU, моряки блокирующего Ормузский пролив авианосца США Abraham Lincoln подняли бунт.