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НовостиВ мире17 августа 2026 0:03

США вывели последний авианосец из Азии для переброски на Ближний Восток

США заменят Abraham Lincoln на George Washington на Ближнем Востоке
Анна ПЕТРОВА
США вывели последний авианосец из Азии для переброски на Ближний Восток

США вывели последний авианосец из Азии для переброски на Ближний Восток

Фото: REUTERS.

В ближайшее время к восточному побережью Средиземного моря отправится авианосец USS George Washington. Он сменит USS Abraham Lincoln, находящийся в регионе с января. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Этот авианосец сыграл ключевую роль в американской операции "Эпическая ярость" (Epic Fury), а также участвовал в блокаде иранских портов», — говорится в сообщении.

Авианосец Abraham Lincoln находился более 250 суток в море, из которых 200 — без портовых стоянок. Это стало рекордным показателем для непрерывного пребывания в море.

Однако рекордно долгое плавание насторожила конгресс США. Сенатор Ричард Блюменталь направил запрос в Пентагон, чтобы выяснить, в каких условиях несут службу члены экипажа, и особо попросил доложить о психологическом здоровье моряков на борту Abraham Lincoln.

Как ранее писал KP.RU, моряки блокирующего Ормузский пролив авианосца США Abraham Lincoln подняли бунт.