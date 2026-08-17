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НовостиОбщество17 августа 2026 0:06

Марина Куклачева стала "Миссис Россия"-2026

Марина Куклачева посвятит себя театру после победы в конкурсе красоты
Мария ПАНЮТИНА
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Обладательницей титула "Миссис Россия - 2026" стала невестка Юрия Куклачева Марина Куклачева. После победы она заявила, что не планирует участвовать в международных конкурсах красоты и намерена сосредоточиться на театральной деятельности.

Куклачева уточнила, что победа в российском конкурсе стала для нее главной целью на данный момент.

Марина Куклачева, "Миссис Россия"- 2026, и Валентина Велекжанина, "Миссис Москва" - 2026

Марина Куклачева, "Миссис Россия"- 2026, и Валентина Велекжанина, "Миссис Москва" - 2026

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

"Дальше я планирую заниматься театром, вместе с моим сыном Никитой, артистом Большого театра над нашим семейным проектом", - сказала она для РИА Новости.

Победительница добавила, что через постановки в Театре Куклачева стремится создавать для зрителей атмосферу красоты и искусства, позволяя им погружаться в мир творчества.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве состоялся открытый кастинг национального конкурса красоты "Мисс Россия". Для участия девушки не должны состоять в браке и иметь детей. В этом году девушками было подано более 140 заявок.