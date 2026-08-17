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НовостиВ мире17 августа 2026 1:03

В США первый электромобиль Ferrari продали на аукционе за рекордные $40 млн

Первый электрический Ferrari стал самым дорогим новым авто в истории аукционов
Мария ПАНЮТИНА
Первый электромобиль Ferrari продали на аукционе за $40 млн

Первый электромобиль Ferrari продали на аукционе за $40 млн

Фото: REUTERS.

Первый серийный экземпляр полностью электрического автомобиля Ferrari Luce был продан на аукционе Sotheby’s в американском Монтерее за 40 миллионов долларов.

Согласно описанию лота, автомобиль с обозначением "Шасси 0" является первой серийной версией новой модели Ferrari. Машина получила специальную памятную табличку.

Все средства от продажи Ferrari намерена направить на благотворительные цели. По данным Bloomberg, этот экземпляр стал самым дорогим новым автомобилем, когда-либо проданным на аукционе.

Ранее KP.RU сообщал, что в Гонконге на аукционе был продан нефритовый чайник XVIII века, изготовленный для китайского императора Цяньлуна. За лот заплатили 2 миллиона фунтов стерлингов. Артефакт приобрела частная азиатская компания по цене выше оценочной.