Митрополита Сергия опустили после похищения ТЦК, но изъяли паспорт

Митрополита Сергия опустили после похищения ТЦК Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Сотрудники ТЦК отпустили похищенного митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия канонической Украинской православной церкви, однако забрали его паспорт. Об этом сообщил адвокат УПЦ Никита Чекман.

"Только что митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия отпустили из Дарницкого РТЦК. <...> Представители ТЦК изъяли у него паспорт гражданина Украины", - написал он в телеграм-канале.

Чекман уточнил, что никаких документов об изъятии паспорта составлено не было. По его словам, митрополиту не предоставили официальных разъяснений о причинах и правовых основаниях таких действий.

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