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НовостиВ мире17 августа 2026 1:41

На Украине рассказали о ненависти к Зеленскому: протесты только усиливаются

Соскин заявил об усилении протестов в Киеве против политики Зеленского
Мария ПАНЮТИНА
Соскин заявил об усилении протестов в Киеве против политики Зеленского

Соскин заявил об усилении протестов в Киеве против политики Зеленского

Фото: REUTERS.

На Украине усиливаются протестные настроения и растет недовольство действиями Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Ситуация хуже: растет ненависть, злоба к ТЦК, к полиции. <…> Есть непринятие власти, оно растет по всем направлениям", - сказал он на YouTube-канале.

Соскин считает, что Зеленский теряет контроль над ситуацией, а политические возможности действующих властей уже исчерпаны. По его словам, Украина все больше сталкивается с внутренними противоречиями.

Ранее KP.RU сообщал, что "картонные митинги" против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины организованы националистами по методичкам Запада. Российские силовики уточнили, что акции имеют признаки постановочного характера.