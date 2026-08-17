Соскин заявил об усилении протестов в Киеве против политики Зеленского Фото: REUTERS.

На Украине усиливаются протестные настроения и растет недовольство действиями Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Ситуация хуже: растет ненависть, злоба к ТЦК, к полиции. <…> Есть непринятие власти, оно растет по всем направлениям", - сказал он на YouTube-канале.

Соскин считает, что Зеленский теряет контроль над ситуацией, а политические возможности действующих властей уже исчерпаны. По его словам, Украина все больше сталкивается с внутренними противоречиями.

Ранее KP.RU сообщал, что "картонные митинги" против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины организованы националистами по методичкам Запада. Российские силовики уточнили, что акции имеют признаки постановочного характера.